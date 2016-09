Ein ähnliches Bild zeigt sich in Aesch, das traditionell die höchste Stimmbeteiligung im Bezirk Dietikon aufweist. Gut ein Drittel aller Stimmen gehen dort jeweils in der letzten Woche vor der Abstimmung ein, wie Gemeindeschreiberin Claudia Truttman sagt. Bisher haben 195 Aescher ihre Stimme abgegeben. Im Juni waren es zum gleichen Zeitpunkt 216 Stimmen.

Falsche Adresse: Zustellung klappt

Das gleiche Bild auch in Dietikon, wo das Stimmvolk zudem über den 5-Millionen-Kredit für den neuen Schulpavillon Steinmürli abstimmt: Bisher haben 15 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme abgegeben – im Juni waren es zum gleichen Zeitpunkt 17,5 Prozent, im Februar 27,6 Prozent. Mit dem Verwaltungs- und Rechenzentrum St. Gallen (VRSG), das die Dietiker Stimmkuverts falsch adressierte, traf die Stadt inzwischen eine Vereinbarung, wie Stadtschreiberin Karin Hauser auf Anfrage sagt: Das VRSG habe sich entschuldigt und übernimmt die Zusatzkosten, die der Stadt wegen der falschen Adressierung entstehen. Die Zustellung der Stimmkuverts klappe bisher tadellos, so Hauser. So sammelt die Postzustellstelle in Schlieren die Kuverts und liefert sie täglich nach Dietikon. Von morgen Mittwoch bis Samstag übernimmt dann ein Kurier diese Lieferungen.

Weniger Stimmen auch in Urdorf

Auch Urdorf ist auf dem Weg zu einer tiefen Stimmbeteiligung, obwohl das Dorf über die Zusammenlegung von Schulgemeinde und politischer Gemeinde zu einer Einheitsgemeinde abstimmt. Bisher haben 1335 Personen ihre Stimme abgeben, was 22 Prozent aller Stimmberechtigten entspricht. Zum gleichen Zeitpunkt im Juni waren es 1427 und im Februar sogar 2347.

Auch in Weiningen ist der Unterschied in Sachen Wahlbeteiligung gross. Bisher haben 442 Personen abgestimmt. Zum gleichen Zeitpunkt im Juni waren es noch 498 Personen, also 56 Personen mehr.