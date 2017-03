Auf der Güterstrasse beim Schlieremer Bahnhof soll zwischen Engstringerbrücke und Personenunterführung der SBB ein Tempo-20-Regime eingeführt werden. Das ist der Plan des Stadtrates, den er vergangene Woche bekannt gab. Die Reaktionen von Gewerbevereinen liess nicht lange auf sich warten. Das Gebiet würde bei einem Tempo-20-Regime, wo die Fussgänger stets Vortritt geniessen, für Autofahrer zum Spiessrutenlauf, monierten sie.

Wegen der Möblierung der Strasse durch Bäume und Sitzbänke leide die Übersicht und somit auch die Sicherheit. Auch werde das Wirtschaftsgebiet östlich der Engstringerbrücke auf diese Weise zu wenig gut erschlossen. Plante der Stadtrat zu leichtsinnig und verlor dabei die Sicherheit der Fussgänger aus den Augen? Oder malen die Gegner aus den Reihen der Wirtschaftsvereine und dem Hauseigentümerverband schwarz?

Ein Blick in die Zürcher Gemeinden zeigt, dass es sich um ein Erfolgsmodell handelt. Mitte der 1990-er-Jahre wurde die erste Begegnungszone mit Tempo 20 der Schweiz nach französischem Vorbild beim ebenfalls gut frequentierten Burgdorfer Bahnhof gebaut. Wie es auf der Website www.begegnungszonen.ch heisst, hätten in der Folge zahlreiche Schweizer Gemeinden Interesse an dieser Mischverkehrform gezeigt, sodass Anfang 2002 die Signalisationsverordnung geändert wurde und fortan die Begegnungszone im Schweizer Verkehrsrecht vermerkt war.

Gelungenes Modell in Horgen

Seither entstanden schweizweit Hunderte von Begegnungszonen, wie der Verein Fussverkehr Schweiz auf seiner Website schreibt. Neben Beispielen aus Schweizer Altstädten, in der Nähe von Schulen und in Wohn- und Geschäftsquartieren listet der Verein auch solche bei Bahnhöfen auf. Drei davon befinden sich im Kanton Zürich. Die Tempo-20-Zonen bei den Bahnhöfen in Horgen und Männedorf werden von Begegnungszonen.ch gar als «Best Practice», also als besonders gelungene Beispiele aufgeführt. Jene in Horgen wurde im Jahr 2009 erstellt und zeichnet sich durch grosse Bodenmalereien des Künstlers Platino aus.

