In der Tourismusregion Zürich ist die Zahl der Logiernächte von 2007 bis 2016 um rund einen Fünftel gestiegen. Der wachsende Markt zieht neue Anbieter an. In und um die Stadt Zürich werden in den nächsten Jahren einige neue Hotels gebaut. Bis Ende 2019 dürften so rund 1700 zusätzliche Hotelzimmer auf den Markt kommen.

Die neue Konkurrenz beschäftigt die Betreiber der bereits vorhandenen Hotels. «Damit die Hotels ihre bisherige Belegung halten könnten, müsste die Nachfrage in den kommenden Jahren enorm steigen.

Das ist nicht realistisch. Der Kuchen wird also neu verteilt», sagt Martin von Moos, Präsident des Zürcher Hotelier-Vereins. Die Gefahr dabei sei, dass sich der Preiskampf, der an einigen Orten bereits eingesetzt habe, weiter verschärfe. Positiv sei aber, dass gerade die Neueröffnungen von deutschen Hotelketten in Zürich ein Gästesegment zurückbringen könnten, welches infolge der Frankenstärke in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen sei. «Wenn wieder mehr deutsche Gäste nach Zürich kommen, profitieren auch bestehende Betriebe davon», sagt von Moos. (ple)