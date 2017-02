Die Stadt Schlieren überarbeitet ihre Bau- und Zonenordnung. Dies geht aus einem kürzlich veröffentlichten Stadtratsbeschluss hervor. Die Grundlage dazu bildet das im vergangenen Herbst präsentierte (Stek II), welches in einem Beteiligungsverfahren mit der Bevölkerung erarbeitet wurde. «Die Entwicklung soll vorrangig an den gut erschlossenen Lagen im Zentrum und entlang der Limmattalbahn erfolgen, um diese Gebiete schlüssig fertigzustellen und Sprungfixkosten bei der Infrastruktur zu vermeiden», schreibt der Stadtrat in seinem Beschluss. Die Grundlagen zu dieser Stadtentwicklung sind im Stek II enthalten, diese werden im kommunalen Richtplan präzisiert. Inhalte des Stadtentwicklungskonzeptes sollen so behördenverbindlich festgesetzt werden.

Der alte Richtplan stammt aus dem Jahr 1983 und soll mit der neuen, revidierten Fassung ersetzt werden. Er beinhaltet die Abstimmung der Bereiche Siedlung und Landschaft, Verkehr und Versorgung, sowie Entsorgung. Zwar schreibt der Kanton nur die Erstellung eines kommunalen Verkehrsplans vor. «Er fordert jedoch die Gemeinden zur Aufstellung eines kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft auf, da damit die Innenentwicklung an die verkehrlich gut erschlossenen Lagen gelenkt werden kann», so der Stadtrat.