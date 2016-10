Mit einer Petition rufen die Limmattalbahn-Gegner den Dietiker Stadtrat dazu auf, bedingungslos die Interessen des Dietiker Volks zu vertreten, das sich in der Abstimmung 2015 mit einem Nein-Anteil von rund 64,5 Prozent gegen das Jahrhundertprojekt aussprach.



Heute Morgen, nur 28 Tage nach dem Start der Unterschriftensammlung, hat die IG Limmattalbahn-Nein nun 1048 Unterschriften in einer hölzernen Weinschachtel an den Dietiker Stadtrat Jean-Pierre Balbiani (SVP) übergeben. Dieser versprach, dass der Stadtrat die Petition an einer der nächsten Sitzungen beraten werde. «Unsere Antwort und wie es weitergeht, werden wir noch dieses Jahr bekanntgeben», so Balbiani, der den ferienhalber abwesenden Stadtpräsidenten Otto Müller (FDP) vertrat.



Die Unterschriftensammlung wurde früher als geplant beendet. Grund dafür ist ein Manifest des Komitees «Vorwärts Limmattal». Am kommenden Mittwoch sind Limmattaler Wirtschafts- und Behördenvertreter dazu aufgerufen, im Dietiker Stadthaus das Manifest zu unterzeichnen, das unter anderem eine S-Bahn-Station in der Dietiker Silbern fordert.

Das Problem: Nicht im Manifest, aber in der Einladung für die Manifestsunterzeichnung, haben der Dietiker Stadtpräsident Otto Müller und der Spreitenbacher Gemeindeammann Valentin Schmid (FDP) auch geschrieben, dass sie zudem «den verzögerungsfreien Bau der Limmattalbahn» fordern – das geht den Gegnern gegen den Strich. «Es wurde darum Zeit, den Stadtrat jetzt mit den 1048 Unterschriften an den Dietiker Volkswillen zu erinnern», sagt Bernhard Schmidt von der IG Limmattalbahn-Nein, der im Juni als Parteiloser in die Dietiker Schulpflege gewählt worden ist. Ursprünglich hatte sich die IG vorgenommen, 5000 Unterschriften zu sammeln.