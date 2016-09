Gewisse Ähnlichkeiten mit dem Stück sind aber rein zufällig: «Wir wählten Schlieren aus, weil das industrielle Ambiente derzeit völlig angesagt ist», sagt Patrick Frey. Zudem begann die Planung für die Komödie bereits vor einem Jahr. Die Grundidee selbst war aber schon länger vorhanden. Ursprünglich sollte der «Grundriss der Hoffnung» Platz für eine Promi-Alters-WG bieten, in welcher bekannte Persönlichkeiten sich selbst darstellen – mit allen Marotten, die das Älterwerden mit sich bringt. Um solche Situationskomik zu kreieren, benötige es allerdings keine Prominenz. «Je älter Menschen werden, desto schwieriger werden sie», so Frey.

Wortwitz und Gefechte

Für Barbara Ellenberger, Leiterin des Miller’s, bedeutet die Inszenierung des Stücks die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Vor rund 20 Jahren sah sie das Stück «Trommeln über Mittag» der beiden Autoren und war vom Fleck weg hingerissen: «Es war so unfassbar lustig, dass ich an eine Wiederaufnahme im Miller’s dachte», erinnert sie sich. Bei den darauffolgenden Gesprächen setzte sich aber die Alters-WG durch.

Auch wenn der «Grundriss der Hoffnung» als Komödie daherkommt, wissen die Initianten des Stücks, dass das Wohnen im Alter und dessen Umsetzung ein durchaus ernstes Thema ist, das viele Menschen beschäftigt. Aber eine Komödie komme ohne Tragik nicht aus, so Ellenberger. Aus der Not entstehe oft grosser Humor. Also begeben sich die eingangs erwähnten Figuren mit viel Wortwitz in diverse Gefechte, um die Schlieremer Alters-WG zu planen.

Grundriss der Hoffnung

Komödie von Katja Früh und Patrick Frey

Mit Lisa Bärenbold, Patrick Frey, Charlotte Heinimann, Manuel Löwensberg, Siegmund Tischendorf und Tonia Maria Zindel

Premiere: 14. September im Miller’s

Weitere Daten unter www.millers-studio.ch