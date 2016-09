Versifft. Verlassen. Und vergebens gebaut, könnte man sagen. Das ist die Unterführung in Urdorf, die von der Neumattstrasse her unter der Feldstrasse hindurchführt. Entstanden ist sie vor 40 Jahren, zusammen mit der vierspurigen Feldstrasse. Diese hätte den Verkehr zur geplanten Autobahn beim Urdorfer Zentrum führen sollen.

Doch das Bundesamt für Strassen liess die A3 weiter westlich bauen, weil das die Urdorfer so forderten. Nur: Die Unterführung und der Autobahnzubringer wurden schon vor der Autobahn fertiggestellt. So verwandelte sich die Feldstrasse in eine überdimensionierte Strasse in Kantonsbesitz.

Und die Unterführung wurde zu einem zwar gut gemeinten Angebot, das aber nie so oft genutzt wurde wie geplant. Lieber gingen die Fussgänger direkt über die Strasse, wenn gerade kein Auto zu sehen war.

40 Jahre langes nutzloses Dasein

Trotzdem überlebte die rollstuhlgängige Unterführung 40 Jahre. Sie aufzuheben, nur weil sie kaum genutzt wurde, hätte sich nicht gelohnt. Doch jetzt ist es so weit: Die Gemeinde als Eigentümerin teilte vor Kurzem mit, dass die Unterführung ab nächsten Montag geschlossen wird. Für immer.

Der Grund: Die Werkleitungen bei der Feldstrasse werden saniert. Die Gasleitung soll künftig nicht mehr einen Bogen um die Unterführung machen, sondern mitten hindurch führen – in einer Höhe, die zur Folge hätte, dass sich ein Fussgänger den Kopf anstösst, wenn er grösser ist als 1,70 Meter.

Und hätte die Gasleitung ein Leck, würde das Gas in der Unterführung liegen bleiben wie in einer Badewanne. Dazu kommt, dass die Unterführung in den nächsten Jahren bald einmal hätte saniert werden müssen.