Mit dem Mikroskop werden Pilze, die von blossem Auge nicht zu bestimmen sind, untersucht. Sind die Sporen glatt oder warzig? Hat der Pilz Zystiden (auffälliges Stützgewebe) und von welcher Form? Haben die Hyphen oder Pilzfäden Schnallen? Um all diese speziellen Details zu erkennen, braucht es viel Erfahrung, und diese hat sich Willy Martinelli im Laufe der Jahre angeeignet. Konnte er eine Art nicht gleich bestimmen, so liess es ihm keine Ruhe. Oft, wenn er nachts nicht schlafen konnte, schaute er seine selbst gemachten Pilzfotos und die mikroskopischen Aufnahmen davon an.

Mit den Jahren hat Willy Martinelli viele Pilzbilder gemacht. Seine besten Fotos fanden sogar Aufnahme in Pilzbücher. Auch viele Vereinsmitglieder profitieren in spannenden Diavorträgen von seiner Fotokunst. So erstaunt es nicht, dass er als bekannter Experte in der Schweizer Pilzlerszene oft um Rat gefragt wird.

Schon vor Jahren wechselten Martinellis zum Verein für Pilzkunde Zürich. Hier werden Pilze das ganze Jahr hindurch jeden Montagabend bestimmt. So konnte Willy Martinelli sein Wissen, in manchen Diskussionen unter Gleichgesinnten, erweitern und zugleich weitergeben.

Für ihre Lieblinge, die Pilze, ist den Martinellis kein Weg zu lang. Jede freie Minute begeben sie sich auf die Pilz-Pirsch. Diese führt sie oft in die entlegensten Winkel der Schweiz. Mit der Zeit wussten sie genau, wo und wann welche Pilze wachsen.