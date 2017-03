Seit Kindesbeinen dabei

Mit dieser Nachfolgeregelung geht für Willy Haderer ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. «Ich bin froh, dass Christian dieses Amt übernimmt. Bei einem anderen Nachfolger würde ich nicht mit einem solch guten Gefühl aufhören wie jetzt», sagt er. Auch für seinen Sohn Christian ist es etwas Besonderes, nun in der Organisation jenes Festes mitzuwirken, das er seit Kindesbeinen kennt. «Mit der Pfadi Laupen haben wir früher am Holzsammeln teilgenommen», sagt Christian Haderer. Und auch sonst habe er alle Jahre eine der Veranstaltungen des Festes besucht. Deshalb sei er schon vor einiger Zeit angefragt worden, ob er in der Mittefastenkommission mitwirken wolle. «Damals lebte ich in Zürich und habe vorerst gezögert, mich zu engagieren. Vor drei Jahren habe ich die Druckerei von meinem Vater übernommen. Unterengstringen ist nun wieder mein Lebensmittelpunkt», sagt er.

Wie es die Regeln wollen, war Christian Haderer in den vergangenen zwei Jahren Meisterkandidat, hat also eine Probezeit absolviert. «Ich fand es spannend, das Fest von der Organisatorenseite her kennenzulernen, hält er fest. Schwergefallen sei ihm der Einstieg nicht. «Ich kenne ja fast alle Kommissionsmitglieder», sagt er. Eine seiner ersten Arbeiten wird es sein, eine Homepage für das Fest aufzubauen.

Altes Brauchtum

Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Mittefasten von der Unterengstringer Knabenschaft – jungen Männern ab 17 Jahren – durchgeführt. Ursprünglich bestand es aus den drei Brauchtumselementen Kienbesenumzug, Lichterschwemmen und Bööggverbrennen. Mit dem Kienbesenumzug war aber nach 1867 Schluss. Damals verursachten die von den Burschen durch das Dorf geschwungenen Kienkörbe eine Brandkatastrophe im alten Dorfteil.