Geplant ist mit Beginn des Schuljahres 2017/18 Folgendes: Die Kinder werden vom sogenannten Pedibus (darin steckt das lateinische Wort «pes» für Fuss) an der Sammelstelle in der Nähe ihres Wohnortes abgeholt und gehen gemeinsam mit ihren Schulkameraden und in Begleitung eines Erwachsenen zur Schule und wieder zurück. Eltern, die ihr Kind für den Pedibus einschreiben, führen den Pedibus selber ein- bis zweimal pro Woche – je nach Bedarf.

Das Projekt Pedibus ist nicht für einen bestimmten Schulweg gedacht. In der Beantwortung einer Interpellation zur Schulwegsicherheit in Dietikon heisst es dazu: «Eltern werden eingeladen, in Eigeninitiative Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen.» Für die Unterstützung des Projektes Pedibus hat die Schulpflege für das Jahr 2017 1000 Franken bewilligt. Was es mit dem Projekt genau auf sich hat, darüber wird die Schulpflege an einem Kindergarteninformationsabend im Januar näher informieren.



Längere Schulwege als früher



Gemeinderat Reto Siegrist (CVP) wollte von der Stadt wissen, welche Massnahmen sie ergreift angesichts der Tatsache, dass derzeit viele Kinder längere Schulwege gehen müssen als früher. Die Einschulung in der Nähe ist wegen der aktuellen Schulraumplanung und der prekären Schulraumsituation oft nicht mehr möglich. «Diese Schulwege führen über Strassen, die viel befahren, gefährlich und ohne Lotsendienst oder Lichtsignalanlage in unmittelbarer Nähe sind», schreibt Siegrist in seiner Interpellation. Dies sei nicht zuletzt auch deshalb bedenklich, weil durch das Verschieben des Einschulungstermins um drei Monate die jüngsten Schulstarter erst vier Jahre alt seien.