Stucki erklärt auch, warum die Haltestelle exakt an diesem Ort geplant wurde. «Wir haben die Haltestelle Micafil so weit wie möglich westlich in Richtung Hermetschloo-Kreuzung platziert wegen des geringen Abstands zur Haltestelle Farbhof. Noch weiter westlich geht aber nicht, weil der 31er-Bus hier das LTB-Trassee queren muss.» Letzteres ist im Bereich einer Haltestelle nicht möglich. Konkret sind die Haltestellen Micafil und Farbhof 400 Meter voneinander entfernt. Zusammen erschliessen sie ein grosses Einzugsgebiet.

Nur ein Betreiber ist guten Mutes

Positiv zur LTB äussert sich einzig Ammar Spadin von der Firma Scall, die seit 2011 die Tankstelle an der Badenerstrasse 799 in Zürich Altstetten betreibt. Zwar werde es Einschränkungen des Individualverkehrs geben, weshalb ein Teil der Autofahrer auf Alternativrouten ausweichen wird. Aber, so Spadin: «Die Badenerstrasse ist eine der meistfrequentierten Strassen in Zürich. Daher denke ich, dass die Baustelle keinen negativen Einfluss auf unsere Verkäufe haben wird.» Und nach dem Bau? «Wir sind überzeugt, dass die Strasse durch die LTB an Attraktivität gewinnt. Davon werden wir mit Bestimmtheit profitieren», so Spadin.

Vielleicht werden einzelne Tankstellenbetreiber ihre Standorte entlang der LTB-Strecke aber von selbst aufgeben, da der Verkehr von der Badener- und Zürcherstrasse auf die Bernstrasse nördlich der SBB-Gleise verlagert werden soll. Im Entwicklungskonzept der Stadt Schlieren heisst es zudem, dass auch eine Verlagerung der Tankstellenstandorte an die Bernstrasse geprüft werden soll.