Am 27. Dezember 2015 um 6 Uhr früh war in Zürich-Wiedikon zwei Streifenwagenbesatzungen ein Mann aufgefallen, der mit einem Messer in der Hand herumlief. Als die insgesamt fünf Polizisten ihn stoppen wollten, fuchtelte dieser mit dem Messer herum und rief laut Anklageschrift mehrmals aggressiv "kill me, kill me".

Der 43-Jährige ging danach auf einzelne Polizisten zu, diese schossen mehrmals auf ihn. Die Stadtpolizei sprach damals von einer "absoluten Notwehrsituation".