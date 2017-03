Gebaut wird sowieso ab April

Ganz egal, ob das geschieht oder nicht, wird im betreffenden Oetwiler Teilstück des Projekts Limmattalstrasse ab April gebaut. Grund dafür ist der Ausbau der Regiowärme der Limeco. Dieses Projekt ist im Prinzip unabhängig von jenem des Kantons. Um die Leitung für die Regiowärme zu verlegen, muss der entsprechende Strassenteil nämlich sowieso bereits aufgerissen werden.

«Unser Ziel war es ursprünglich, die Arbeiten der Fernwärme zusammen mit unseren Arbeiten an einen Unternehmer zu vergeben und im April 2017 gemeinsam mit den Bauarbeiten starten zu können», erklärt Projektleiter Urs Nieffer.

Zweites Projekt nicht betroffen

Zum Grossprojekt der flankierenden Massnahmen zum Gubrist-Ausbau gehört in Oetwil noch ein weiteres Projekt. Dabei geht es um den rund 400 Meter langen Abschnitt im Grenzgebiet von Oetwil und Geroldswil. Hier ist bereits im April Baustart; dieses Projekt ist von den Einsprachen nicht betroffen.

Bei den weiteren Projekten – der Limmattalstrasse in Geroldswil, der Umfahrungsstrasse in Weiningen und der Zürcherstrasse in Unterengstringen – sind schon länger alle Rechtsverfahren abgeschlossen.

Die Grossumleitung von Weiningen bis Oetwil, die wegen der Bauarbeiten nötig ist, startet am 18. April. Darauf hätte ein allfälliger Weiterzug der Einsprachen keinen Einfluss.