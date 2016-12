Seit neun Jahren haben wir denselben Christbaum, den wir eine Woche vor Weihnachten aufstellen. An Heiligabend muss ich arbeiten. Wenn ich abends nach Hause komme, liegt sein Geschenk für mich schon unter dem Baum. Seines lege ich morgens hin, wenn er vor mir aus dem Haus geht. Wenn ich spät heimkomme, stossen wir noch an und beschenken uns. Am nächsten Morgen gehen wir gemütlich spazieren. Danach ruft wieder die Arbeit. Am liebsten sind mir die Adventssonntage vor dem Cheminée, weil mein Partner und ich sonst wenig gemeinsame Zeit haben.»

Dimitri Papalazaru (59), Urdorf

«Um Sport an der ETH zu studieren, kam ich als 20-Jähriger in die Schweiz. Dass man die Adventszeit so zelebriert, das habe ich erst in Zürich kennen gelernt. In Griechenland liegt der Fokus vor allem auf dem 25. Dezember selber. Doch auch bei mir hat die Adventstradition mit Kranz und Kerzen mit der Zeit Einzug gehalten.