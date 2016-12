Wie gut haben Sie das Geschehen 2016 im Limmattal noch in Erinnerung? Januar: Der Regierungsrat veröffentlicht eine Auflistung mit dem Kostendeckungsrad aller ZVV-Linien. Welche Buslinie ist die unrentabelste im Limmattal? Januar: Das Bundesverwaltungsgericht gibt der Gemeinde Oberengstringen im Streit mit dem Bundesamt für Strassen Recht? Über was wird gestritten? Februar: Zwei Damen bringen dem Schlieremer Ramon Wicki den Sieg. In Baden wird er… Februar: Zwei Vorstösse der AL sorgen für Gesprächsstoff. Sie wollen, dass März: Die Heimatkundliche Vereinigung Birmensdorf hat allen Grund zu feiern. Denn.. März: In Norditalien werden Angela M. und Hassan K. verhaftet. Die Aufseherin hatte dem Insassen zur Flucht aus dem Gefängnis Limmattal verholfen. Wo schlagen die Carabinieri zu? April: Der Gubristtunnel macht für einmal positive Schlagzeilen. Denn er ist.. April: Im Kloster Fahr wird der Silja-Walter-Raum eingerichtet. Wie lange lebte die schreibende Nonne im Kloster? Mai: Priorin Irene vom Kloster Fahr gehört zum Kernteam einer Gruppe, die nach Rom pilgert, um sich für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche stark zu machen. Wo startet die Pilgerreise? Mai: Der Dietiker Rolf Steiner wird Kantonsratspräsident. In seiner Heimatgemeinde wird er unter anderem von der Pfadi begrüsst, denn einst war er oberster Pfader der Schweiz. Wie lautet sein Pfadi-Namen? Juni: Die Stadtmusik Dietikon feiert ihren 125. Geburtstag mit einem Festwochenende. Seit 1960 ist sie unter anderem Zunftmusik welcher Zunft? Juni: Bundesrätin Doris Leuthard gibt sich die Ehre zum Beginn der Hauptarbeiten zum Ausbau der Zürcher Nordumfahrung. Wie viel wird das Projekt kosten? Juli: Die Hirsebreifahrer passieren auf ihrem Weg nach Strassburg das Gasibrüggli. Mit was werden die Vorbeifahrenden dort vom Oberengstringer Gemeinderat beschenkt? Juli: Der Kabenverein Urdorf feiert. Vor 50 Jahren hat er erstmals ein Waldfest organisiert. Was macht den Verein in Urdorf so besonders? August: Die Oberengstringerin Nathalie Pedrocchi ist bei SRF verantwortlich für die Übertragung der Olympischen Spiele in Rio. 1984 war sie in Los Angeles selber als Aktive dabei. In welcher Sportart? August: Der FC Uitikon feiert seinen 40. Geburtstag. Speziell war die Wahl des ersten Vereinspräsidenten: Wie wurde er bestimmt? September: Die Kandidatinnen sind bekannt. Gleich zwei Limmattalerinnen buhlen um das Herz von Bachelor Janosch Nietlispach. Aus welchen Gemeinden stammen die beiden Frauen? September: Die Uitiker sagen Ja zu einer Verlängerung der bestehenden Ortsbuslinie. Welcher Bus wird neu von Uitikon Waldegg bis nach Schliere fahren? Oktober: Auch dieses Jahr erhalten die beiden Dietiker Restaurants „Taverne zur Krone“ und „Luo“ Gault-Millau-Punkte. Wie viele sind es? Oktober: Der Biber erobert die Limmat. Es werden bereits Spuren vor den Toren der Stadt Zürich gesichtet. Wie viele Biber leben ungefähr im Kanton Zürich? November: In die ehemalige NZZ-Druckerei zieht ein Pop-Up-Restaurant. Wie heisst es? November: Die Urdorfer Eishockeyaner feiern ihren 75. Geburtstag. Unter welchem Namen wurde der Verein gegründet? Dezember: Die Organisatoren des Niklausschwinget in Dietikon landen einen Coup. Der Schwinger des Jahres, Armon Orlik, nimmt am Traditionsanlass teil. Aus welchem Kanton stammt er? Dezember: Die Polizei rechtes Limmattal hat neuerdings einen Diensthund. Wie heisst er?