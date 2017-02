Leimgrübler kritisiert zudem Hofmanns Aussagen zum Strafverfahren gegen den ehemaligen Statthalter, das die Staatsanwaltschaft einstellen will, wie sie fünf Tage vor dem ersten Wahlgang verkündete. Mit der Äusserung, ein Vorsatz sei bei den ihm vorgeworfenen Delikten – Begünstigung, ungetreue Geschäftsbesorgung, Betrug und Urkundenfälschung – ohnehin schwer nachzuweisen, wolle Hofmann «suggerieren, es sei an den Vorwürfen etwas dran».

Auch stellt er Hofmanns Sachkompetenz infrage: Dass dieser von einer «Sistierung» anstelle der definitiveren Verfahrenseinstellung spreche, zeuge von mangelnden juristischen Grundkenntnissen. Vor dem ersten Wahlgang habe er seine Gegenkandidaten nie angegriffen, schreibt Leimgrübler. «Angesichts der Aggressivität von Herrn Hofmann» sehe er sich aber zu dieser Erwiderung gezwungen.

«Mängel schon 2013 bekannt»

Kritik übt Leimgrübler auch an Kantonsratspräsident Rolf Steiner (SP), der die Interparteiliche Konferenz präsidiert. Dieses Gremium der Bezirksparteien hat Hofmann als offiziellen Kandidaten gewählt; Steiner hatte sich in seiner Funktion als IPK-Präsident in dieser Zeitung zudem schon verschiedentlich für diesen ausgesprochen. Stein des Anstosses ist nun aber eine Stellungnahme im Internet: Der Dietiker Kantonsratspräsident hatte seine Genossen per Mail dazu aufgerufen, Simon Hofmann und nicht Adrian Leimgrübler zu wählen. Am 8. Februar – also am Tag, nachdem bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen Adrian Leimgrübler einzustellen gedenkt – wurde das Schreiben auch auf der Website der SP Limmattal aufgeschaltet. Mittlerweile wurde der Beitrag wieder entfernt, der Limmattaler Zeitung liegt er aber vor.

Darin schreibt Steiner unter anderem, der Justizdirektion sei schon vor vier Jahren «zum guten Teil bekannt» gewesen, dass Leimgrüblers Amtsführung Mängel aufweise. Denn obwohl Leimgrübler bei den Erneuerungswahlen von 2013 noch der offizielle Kandidat der IPK war, und in der Folge auch problemlos in stiller Wahl bestätigt wurde, habe es schon damals Hinweise auf solche Mängel gegeben, sagt Steiner auf Anfrage.

Er und Pierre Dalcher – damals Präsident der SVP des Bezirks, heute Schlieremer Stadt- und Kantonsrat – hätten deshalb die Justizdirektion mit einem Schreiben darauf aufmerksam gemacht. Die Direktion sollte abklären, ob an den Gerüchten etwas dran sei. «Wir wollten sichergehen können, dass er sein Amt richtig führt.» Steiner nennt etwa vergessene Sitzungen oder «lange nicht erledigte Pendenzen» als Kritikpunkte, die der IPK damals zu Ohren gekommen seien.

«Eine glatte Lüge»

Die Justizdirektion habe darauf «eine enge Begleitung und ein Coaching verordnet», war in Steiners Schreiben auf der SP-Website zu lesen. Dies sei «eine weitere glatte Lüge» des «sogenannt obersten Zürchers», schreibt nun Adrian Leimgrübler in seiner Mail an die Redaktion. Steiner habe schon 2012 «mit falschen Anschuldigungen» versucht, seine Wahl zu verhindern. Nur auf Wunsch des damaligen Justizdirektors Martin Graf (Grüne) habe er 2012 auf eine Strafanzeige gegen Steiner verzichtet. Nun erwäge er dies allerdings erneut.