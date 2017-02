Auch der Schlieremer Stadtmelder kommt bei der Bevölkerung bisher sehr gut an. So kann man mit dem Mobiltelefon und mittels weniger Klicks Schäden, Littering oder andere Mängel sowie Verbesserungsfähiges im öffentlichen Raum der Stadtverwaltung melden. Dabei kann man aus den Rubriken Abfall, Grünflächen, Lichtsignalanlage, Schmierereien, Signalisation, Spielplätze, Strassenbeleuchtung, Strassenschäden, Wasserversorgung und Diverses wählen. Privatgrund wie beispielsweise auch der Bahnhof ist ausgenommen. Das Vorgehen ist einfach: Man markiert die Stelle des Schadens auf einer Karte oder fügt die Adresse ein, macht ein Foto und sendet es mit ein paar weiteren Informationen an die Verwaltung. Der Melder kann sich von der Stadt sogar informieren lassen, wie es um die Schadensbehebung steht.

2016: Mehr als 200 Meldungen

Der Erfolg zeigte sich umgehend. Zwischen April bis Dezember 2016 gingen rund 200 Meldungen ein und damit mehr als viermal so viele wie im ganzen vergangenen Jahr über die Online-Seite der Stadt Dietikon. Die Liste der meistgemeldeten Mängel in Schlieren liest sich ähnlich wie jene in Dietikon: «Bei den Meldungen handelte es sich oft um illegal deponierten Abfall», sagt Astrid Romer, Kommunikationsbeauftragte der Stadt Schlieren. Aber auch falsch parkierte Fahrzeuge, Defekte in öffentlichen Toiletten oder Mängel in Fussgängerunterführungen seien gemeldet worden. Im Winter seien zudem vermehrt Meldungen betreffend defekter Beleuchtungen eingegangen.

Auf der Schlieremer Internetseite heisst es: «Die meisten kleineren Mängel können rasch behoben werden.» Welche das sind, kann man auf der App-Karte nachverfolgen: Sie werden mit einem grünen Pin gekennzeichnet, sobald die Mitarbeitenden der Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen sie behoben haben. Aktuelle Meldungen erscheinen mit einem roten Pin. Ein oranger Pin zeigt an, dass eine Bearbeitung länger dauert.

Dietiker App (noch) kein Thema

Laut Romer hat die Stadt nur positive Erfahrungen mit dem Stadtmelder gemacht. Die Kommunikation zwischen Nutzern und Stadt sei einfach und effizient. Missbräuchliche Meldungen kämen praktisch nicht vor. Deshalb prüfe man derzeit, wie die App noch weiter ausgebaut und genutzt werden kann.

Schon Anfang August 2014 verlangte ein Postulat des Dietiker Gemeinderats Philipp Müller (FDP) eine ähnliche App für Dietikon. Der Stadtrat beurteilte dies damals jedoch als unverhältnismässig, da monatlich nur rund fünf Meldungen von Mängeln bei der Stadt einträfen. Dies stünde in keinem Verhältnis zu den Kosten von rund 16 000 Franken für das Installieren der App und die monatlichen Unterhaltskosten von 800 Franken, so die damalige Argumentation.

Themen rund um das E-Government sind Philipp Müller eine Herzensangelegenheit. Immer wieder macht er im Gemeinderat Vorstösse in diesem Bereich. «Ich finde es wichtig, dass auch Dietikon in diesem Bereich Schritt halten kann. Einen konkreten weiteren Vorstoss in Bezug auf die App habe ich derzeit jedoch nicht im Köcher.»

Für Standortförderer Seiler ist eine App, wie sie Schlieren hat, auch für Dietikon denkbar. Allerdings habe der anstehende Relaunch der städtischen Website Priorität. «Die Notwendigkeit eines Mangelmelders wie in der App in Schlieren wird nach dem Relaunch neu beurteilt», so Seiler.