Die Genossenschaft kann die Halle im Rahmen ihrer Richtlinien unter Einhaltung der kommunalen Polizeiverordnung selbständig vermieten. Das erklärte der Stadtrat in der Antwort auf eine Kleine Anfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Um künftig ähnliche Anlässe bereits im Voraus genau prüfen zu können, stehe der Stadtrat nun "in engem Kontakt mit der Genossenschaft Sporthalle Unterrohr".

Die Durchführung des Konzerts war am 29. Juli verboten worden, weil der Stadtrat die öffentliche Sicherheit gefährdet sah. Perkovic, dessen Übername sich auf die Waffen-Marke beruft, mit der er in den 1990er-Jahren in Kroatien in den Krieg zog, gilt als Faschist, der gegen Serben hetzt und das Ustascha-Regime verherrlicht.

Im Jahr 2009 verhängte das Bundesamt für Polizei (Fedpol) eine Einreisesperre für Perkovic. Mittlerweile darf er wieder in der Schweiz auftreten. Im Dezember 2015 stand er in Fribourg auf der Bühne, wobei die Organisatoren die Liedauswahl kontrollierten.