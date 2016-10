Keine Feuerspucker, keine Konzerte, kein Kinder-Nachmittag: Die fünftägige Kulturparty auf dem Dorfplatz Geroldswil findet 2017 nicht statt. Der Gemeinderat hat entschieden, die für 2016 abgeschlossene Leistungsvereinbarung mit Werner Stulzens Einzelfirma Events Geroldswil nicht zu erneuern.

Im Rahmen der Vereinbarung gibt die Gemeinde dieses Jahr 83 000 Franken aus. Gut die Hälfte dieses Geldes, nämlich 43 000 Franken, werden mit Steuergeldern berappt. Weitere 40 000 Franken stammen aus dem Restvermögen des Kulturvereins Spektrum. Der Verein hatte die Limmattaler Kulturparty vor acht Jahren ins Leben gerufen und wurde 2015 mangels Nachfolgern für den Vorstand aufgelöst. 2017 müsste die Gemeinde also selber 80 000 Franken aufwenden – zu viel für den Gemeinderat. Zu den hohen Kosten trug auch bei, dass die Kulturparty zuletzt keinen Eintritt mehr kostete.

«Vor zehn Jahren gab die Gemeinde noch 10 000 Franken für Kultur aus. Dieser Posten ist also innert kurzer Zeit sehr stark angestiegen. Nun musste der Gemeinderat auf die Bremse stehen», sagt Gemeindeschreiber Beat Meier. 80 000 Franken jährlich für die Kultur sei zu viel für ein Dorf dieser Grösse.

Zusammen mit der Kulturparty fallen nächstes Jahr womöglich auch andere von Werner Stulz organisierte Anlässe weg, zum Beispiel der Comedy-Herbst oder das Christmas-Concert. Ein Teil könnte erhalten bleiben: 2017 gibt die Gemeinde noch 10 000 Franken für kulturelle Veranstaltungen aus – wofür, ist zurzeit aber noch offen.

Die Gemeinde wird die Bevölkerung im Dezember aufrufen, zusammen mit Gemeindevertretern ein Konzept für Veranstaltungen zu erarbeiten. Dabei sollen Fragen geklärt werden wie zum Beispiel, was die Kultur in Geroldswil beinhalten und wer damit angesprochen werden soll.

Das Ende dieser Streichung bei der Kultur ist in einem grösseren Kontext zu sehen: Wegen der Finanzlage sah sich der Gemeinderat zu diversen Sparmassnahmen gezwungen, damit der Verlust 2017 nicht zu gross wird. Die Kulturausgaben sind nur ein Teil von Dutzenden Massnahmen (siehe Text unten).

Bedauern beim «Spektrum» ist gross

Gleichwohl kommt der Verlust der Kulturparty nicht gut an – zum Beispiel bei Ursula Hofstetter. Sie war früher Präsidentin des 1974 gegründeten Kulturvereins Spektrum und amtete von 2002 bis 2014 als Gemeindepräsidentin. Sie sagt: «Mit 10 000 Franken lässt sich nicht viel machen.» Nur noch kleinere Veranstaltungen würden so drinliegen. «Es wäre ehrlicher gewesen, den Betrag gleich ganz zu streichen», so Hofstetter. «Ich bedaure es, dass die professionelle Zusammenarbeit mit Werner Stulz nach nur einem Jahr beendet wird. Es ist schade um die aufwendige Grundlagenarbeit, die er gemacht hat.» Dazu gehört zum Beispiel das Erstellen der Website von Events Geroldswil, wo sich auch Tickets für die Anlässe kaufen lassen.

Diese Anlässe fanden zumeist in Räumlichkeiten des Hotels Geroldswil statt. Aber auch auf dem Dorfplatz, bei der Kulturparty, war das Hotel mit dabei: Es übernahm jeweils die Gastronomie. Zum vorläufigen Ende der Kulturparty sagt Hotel-Chef Roberto Carpentieri auf Anfrage: «Das ist schade für die Geroldswiler und auch für uns. Es war zwar ein grosser Aufwand, der finanziell nicht sehr ertragreich war, aber als Dienst am Dorf haben wir das sehr gerne gemacht.»