Impusino war von den Argumenten des Sicherheitsvorstehers nicht vollends überzeugt und zeigte Bilder von einer Tempo-30-Zone im stadtzürcherischen Albisrieden, auf denen auch Zebrastreifen zu sehen waren. «Warum sind Zebrastreifen in Tempo-30-Zonen in der Stadt Zürich möglich, nicht aber in Schlieren», fragte sie in Richtung Dalcher. In der Stadt habe nicht die Kantons-, sondern die Stadtpolizei die Verantwortung für Verkehrssicherheit, entgegnete dieser. Dies liess Impusino sprachlos zurück, während ein Raunen durch den Salmensaal ging.