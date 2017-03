Den Bau der Limmattalbahn vorantreiben – oder Kulturland am Rande von Dietikon schützen? Um diese Fragen drehte sich im Zürcher Kantonsrat die Debatte über das Tramdepot für die geplante Limmattalbahn. Am Schluss resultierte am Montag eine Mehrheit für das Depot im Dietiker Gebiet Müsli, das unmittelbar an den Rangierbahnhof angrenzt. SP, FDP, CVP, EVP, BDP und die Mehrheit der GLP waren dafür. Dagegen stimmten SVP, Grüne und EDU.

Der Kulturlandverlust durch den geplanten Depotbau im Müsli sei verkraftbar, zumal in Maschwanden Kompensation vorgesehen sei, fand die Mehrheit. Zudem sei es sinnvoll, den Bau der Limmattalbahn voranzutreiben und Verzögerungen zu vermeiden, da dies dem Gesamtziel des kantonalen Richtplans, der Verdichtung in den Siedlungsgebieten, diene.

In der Schlussabstimmung waren 100 Kantonsratsmitglieder für das Depot im Müsli, 65 dagegen. Drei GLP-Mitglieder, darunter die Urdorferin Sonja Gehrig, enthielten sich der Stimme. Gehrig sprach sich für ein Depot im Gebiet Asp auf Spreitenbacher Boden aus, wo allerdings noch eine Altlasten-Sanierung nötig wäre.