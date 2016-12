Die Planungen für den Erweiterungsneubau der Kantonsschule Limmattal (KSL) schreiten voran. Ende Oktober wurde der Projektwettbewerb für Architekturbüros ausgeschrieben. Vergangene Woche lief die Frist ab. Auf Anfrage gibt die kantonale Baudirektion nun bekannt, dass sich rund 120 Architekturbüros für den Wettbewerb für den 55-Millionen-Bau gemeldet haben. Doch noch bevor die erste Skizze fertiggestellt ist, steht der Kanton bereits in der Kritik.

In den zur Ausschreibung gehörenden Unterlagen findet sich unter anderem auch das Raumprogramm für den Erweiterungsbau. Es umfasst den gesamten Unterrichtsbereich, also auch den Sport. Dort ist von zwei Doppelturnhallen die Rede. Einzel- und Dreifachturnhallen werden jedoch explizit nicht gewünscht. Das stösst auf Unverständnis, wie aus einer gestern von der Urdorfer GLP-Kantonsrätin Sonja Gehrig zusammen mit ihren Dietikern Kollegen Martin Romer (FDP) und Rosmarie Joss (SP) eingereichten Anfrage an den Regierungsrat hervorgeht.