Immer mehr Betriebe verkaufen Alkohol an Jugendliche. Die insgesamt 115 Testkäufe wurden in verschiedenen Betrieben wie Kiosken, Verkaufsläden, Tankstellenshops, Restaurants und Festwirtschaften durchgeführt, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte.

Bei den 25 Tabaktestkäufen wurden 14- und 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in 36 Prozent der Fälle das Gewünschte verkauft. Im Jahr 2015 waren es lediglich 23 Prozent.