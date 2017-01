Dass es so bitterkalt war, dass den Anwesenden fast der Atem vor dem Gesicht einfror, passte zum Anlass vom Mittwochmorgen in Dietikon. "Wie wichtig Wärme ist, zeigt uns Petrus heute sehr schön", sagte René Beck, der Präsident des Kontrollorgans der Limeco ist. Die interkommunale Anstalt, die in Dietikon das Kehrichtheizkraftwerk und die Abwasserreinigungsanlage betreibt, baut in den nächsten Jahren ihr Regiowärmenetz aus. Erschlossen werden grosse Teile des Limmattals links und rechts der Limmat. Im ersten Schritt nun werden die Gebiete Fondli und Niderfeld in Dietikon und Spreitenbach Ost ans Netz angehängt.

Bubentraum erfüllt

Am Mittwoch folgte mit dem symbolischen Spatenstich in Dietikon der Startschuss zur ersten Ausbauetappe. Beck, Limeco-Verwaltungsratspräsident Jean-Pierre Balbiani und Roger Brunner, der den Dietiker Stadtrat vertrat, durften mit einem Bagger an der Gjuchstrasse das erste Stück Strasse aufreissen. "Vielleicht wollt ihr ein bisschen weiter weg stehen, ich bin nicht so gut mit Joysticks", sagte Beck, als er den Führerstand des Baggers erkletterte - und erntete von den Anwesenden Gelächter. Nach getaner Arbeit strahlte er und verkündete, er habe sich mit dem Bedienen des Baggers soeben einen Bubentraum erfüllt.