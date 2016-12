Nach dem Verkauf am Adventsfenster und einigen Pausenkiosken in der Schule zählt die Klasse bereits 1100 Franken. Der Fünftklässler Patrick meint dazu: «Es ist erstaunlich, wie viel Geld man innerhalb von 20 Minuten Pausenkiosk einnehmen kann.» Bestärkt durch das positive Echo ist die Schulklasse dann gewappnet für ihre zweitletzte Spendenaktion: eine Minimarkt-Dorftour. An drei Standorten in Unterengstringen (Parkplatz unterhalb der Turnhalle, Dorfstrasse und Post) machen sie am Donnerstagnachmittag halt mit ihrem Stand, an dem man Guetzli, Postkarten und Punch kaufen kann. Dabei werden keine Preise gesetzt, jeder kann geben, was er möchte.

«Mich fasziniert, wie motiviert die Kinder sind», sagt Mutter Martina Gredig. Sie habe beobachten können, wie ihre Tochter selbstständig mit ihren Kolleginnen die Einkaufsliste für die Zutaten aufstellte und einkaufen ging. Auch Schulleiter Beda Durschei ist beeindruckt: «Es ist ein grossartiges Projekt», sagt er. Damit die Klasse das Geld persönlich in Luzern in die Spendenbox von «Jeder Rappen zählt» einwerfen kann, zahlt die Schule die Reise dorthin.

Hochmotiviert führen die Kinder ihren Verkaufsstand und strahlen viel Freude aus. «Es ist sehr kalt, man spürt die Zehen kaum. Aber die Laune der Kinder ist sehr fröhlich und warm», sagt Lehrerin Kessler. Und das Engagement hat sich gelohnt: Weitere 653 Franken Einnahmen hat die Klasse an ihrer Minimarkt-Dorftour erwirtschaftet. Es bleibt ihr noch der letzte Pausenkiosk am nächsten Mittwoch, um die Gesamtsumme von 2000 Franken zu erreichen, die sie sich zum Ziel gesetzt hat.