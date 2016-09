Der Stadtrat hat grosse Pläne für Schlieren. Am Dienstag stellte er sein neues Stadtentwicklungskonzept vor, welches aufzeigt, wohin sich Schlieren in den nächsten Jahrzehnten entwickeln soll. Dabei hat er sich viel vorgenommen. In der Einleitung zum Konzept spricht er davon, dass sich Schlieren im Zuge der dynamischen Veränderungen im Grossraum Zürich eine «Jahrhundertchance» biete.

Klar ist: Schlieren wird in den nächsten Jahren weiterwachsen. Zu den aktuell mehr als 18'000 Einwohnern sollen gemäss Prognosen in den nächsten 25 Jahren weitere 3500 Personen kommen sowie weitere 1700 Arbeitsplätze. Weil aber vorläufig keine weiteren Gebiete eingezont werden sollen, bedeutet das: Schlieren wird dichter werden. Der Stadtrat präsentiert dazu eine "Verdichtungsstrategie", die aufzeigt, wo Schlieren noch wachsen kann und soll. Ganz wichtig ist dabei: Dichter werden soll die Stadt vor allem in zentrumsnahen und vom öffentlichen Verkehr gut erschlossenen Gebieten.

Um aus Schlieren eine zwar dichtere, aber doch sehr lebenswerte Stadt zu machen, hat der Stadtrat acht Handlungsfelder definiert:

Konzentration auf das Zentrum: Die Entwicklungs des Stadtzentrums hat erste Priorität. Der Erfolg des Umbaus müsse sich letztlich an der Qualität des neuen Stadtkerns messen lassen, heisst es im Stadtentwicklungskonzept. Grüne Mitte: Der Stadtpark und das Gebiet darum herum sollen als grüne Mitte das «Herz als auch das Entrée der Stadt» werden. Bahnquerungen aufwerten: Bestehende Bahnquerungen sollen aufgewertet und neue entwickelt werden. Quartiere vernetzen: Das wachsende Schlieren soll nicht ein montageartiges Gemenge aus Projekten und Arealen werden, sondern ein schlüssiger «Organismus» aus vernetzen Quartieren. Quartierplätze sollen Orte der Begegnung schaffen. Querspangen entwickeln: Fünf attraktive Querspangen sollen den Schlieremer Berg und den Limmatbogen verbinden und sicherstellen, dass diese aus den Quartieren heraus besser erreicht werden können. Bernstrasse umbauen: Die Bernstrasse, die künftig Verkehr von der Zürcher-/Badenerstrasse übernimmt, soll besser in die Stadt integriert werden. Die vollständige Trennung zwischen Strassenraum und Stadt soll aufgehoben werden. Identifikationsorte gestalten: Der Kesslerplatz und ein neuer Platz bei der Gasometerbrücke sollen zu «Stadteingängen» umgestaltet werden und als Identifikationsorte dienen. Limmatbogen entwickeln: Das Naherholungsgebiet an der Limmat soll aufgewertet werden. Nebst der Renaturierung haben auch neue Ideen wie ein Flusscafé oder ein Biergarten beim Gasiareal Platz.

Die diversen Massnahmen sollen in drei Phasen umgesetzt werden. In der ersten Phase in den nächsten zehn Jahren gilt die Konzentration auf die Mitte. In der zweiten Phase in zehn bis 25 Jahren liegt das Augenmerk auf der Realisierung der Querverbindungen. Entlang des Trassees der Limmattalbahn werden hochwertige Entwicklungen gefördert beziehungsweise in Angriff genommen. In der Phase drei, die noch mindestens 25 Jahre entfernt ist, werden die Randbereiche umgestaltet. Die Bernstrasse soll zur attraktiven Stadtstrasse werden, angrenzende Quartiere und der Limmatbogen werden aufgewertet.