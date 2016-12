29. November

Zühlke zieht in die ehemalige NZZ-Druckerei

Die beiden Standorte des Schlieremer Unternehmens Zühlke werden zusammengezogen und ab 2019 in der ehemaligen NZZ-Druckerei untergebracht. Rund 500 Angestellte werden dann in der sogenannten Rotationshalle ihre Büros beziehen. Erst wenige Wochen zuvor eröffnete in der angrenzenden Halle das Pop-up-Restaurant Only Temporary. Dieses war lediglich während zweier Monate geöffnet und bot an den Wochenenden jeweils Platz für rund 200 Gäste.

5. Dezember

Vesna aus Schlieren verliert im «Bachelor»-Final

Im Final der «Bachelor»-Sendung des Senders 3+ hat die Schlieremerin Vesna das Nachsehen. Bachelor Janosch Nietlisbach entscheidet sich nämlich für Vesnas beste Freundin Kristina – dabei war es Vesna, die Kristina überhaupt erst anmeldete. Bereits zuvor – in der siebten von neun Runden – ist Kandidatin Kay aus Oberengstringen ausgeschieden.