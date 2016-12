4. Juli

Gateway Limmattal wird aus Richtplan gestrichen

Mit einem einstimmigen Kantonsratsentscheid wird der Gateway Limmattal aus dem kantonalen Richtplan gestrichen. Damit steht definitiv fest: In Dietikon entsteht kein nationaler Container-Umschlagplatz zwischen Schiene und Strasse. Stattdessen soll die bestehende Ortsgüteranlage der SBB Cargo zu einer Anlage von regionaler Bedeutung ausgebaut werden.

4. juli

Keine Skate-Anlage für Schlieren

In einer dramatischen Sitzung des Parlaments, in der es am Ende 15 zu 15 steht, votiert Gemeinderatspräsident Daniel Tännler (SVP) in seinem Stichentscheid gegen einen Zusatzkredit von über 230 000 Franken – und damit gegen einen Skatepark im Zelgli-Quartier.

6. Juli

Schlieren bekommt Insieme-Award

Der erstmals verliehene Preis für die Integration von Menschen mit Behinderung geht an die gut 18 000 Einwohner von Schlieren. Damit wird der Integrationsarbeit der örtlichen Vereine in den Jahren 2011 bis 2015 Anerkennung gezollt.