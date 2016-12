Der 26-jährige Schlieremer Ramon Wicki krönt sich in Baden zum Schweizer Meister im Pokern und geht mit einem ansehnlichen Preisgeld im fünfstelligen Bereich nach Hause. Zum Sieg verhelfen Wicki am Schluss des Turniers zwei Damen. Mit dem Paar setzt er sich im Heads-up – dem Duell der zwei letzten Spieler eines Turniers – gegen die zwei Zehnen durch, auf die sein Gegner all seine verbliebenen Chips setzt.

9. Februar

Betreuerin flüchtet mit Insasse aus Gefängnis

In der Nacht befreit die Aufseherin Angela M. im Gefängnis Limmattal den verurteilten Vergewaltiger Hassan K. aus seiner Zelle und flieht mit ihm nach Italien. Mitte März melden sich die beiden per Videobotschaft. Angela M. lüftet dabei das Geheimnis über das Motiv ihrer Fluchthilfe: Die beiden sind ein Paar. «Hassan ist der Mann meines Lebens», sagt sie. Hassan K. streitet die ihm angelastete Vergewaltigung einer Minderjährigen ab und erhebt Missbrauchs-Vorwürfe gegen das Gefängnis Limmattal. Sechs Wochen nach ihrer Flucht werden die beiden in der Nacht auf Karfreitag in Norditalien gefasst.