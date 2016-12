29. April

Angela M. ist nach 36 Tagen Haft wieder auf freiem Fuss

Angela M., die Fluchthelferin von Hassan K., wird vom Zürcher Obergericht nach 36 Tagen in Auslieferungs- und Untersuchungshaft aus der Haft entlassen – gegen den Willen der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis. Am 24. Januar 2017 wird ihr dann in Dietikon der Prozess gemacht werden.

1. Mai

Dietikon führt unbeliebten Pilz-Fünfliber ein

Die Stadt Dietikon erhebt ab heute fünf Franken pro Pilzkontrolle. Dank der Pilzsammler aus Dietikon, Geroldswil, Oetwil, Bergdietikon und Rudolfstetten sollen jährlich 1000 Franken in die Stadtkasse fliessen. In Schlieren und Urdorf bleibt die Kontrolle hingegen gratis.

2. Mai

Priorin Irene startet ihren Protestmarsch nach Rom

Priorin Irene vom Kloster Fahr bei Unterengstringen startet heute ihren Marsch von St. Gallen nach Rom, um sich unter dem Motto «Kirche mit*» für mehr Mitbestimmung der Frau in der Kirche einzusetzen. Konkret sollen die Männer in jenen Kirchenanliegen, die auch die Frauen betreffen, diese auch zurate ziehen. 17 Schwestern des Klosters fahren mit der Priorin im Zug nach St. Gallen, um sie und die Pilger, die sie begleiten, zu verabschieden. Am 28. Juni kommen sie in Rom an.