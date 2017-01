Der Weininger Bildersturm blieb nicht unbemerkt und sollte gesühnt werden. So jedenfalls sah es die eidgenössische Tagsatzung vor, die im Januar 1524 in Luzern zusammentrat. Bitter wurde dort über den «bösen, schändlichen, ketzerischen Handel» geklagt, der von der Stadt Zürich ausgehe. Stäheli und die Bilderstürmer sollten deshalb verhaftet werden. Doch daraus wurde nichts – auch dank den wehrhaften Weiningern, die zu ihrem Pfarrer hielten. Als bekannt wurde, dass der Landvogt Fleckenstein zu Baden den Pfarrer und die Bilderstürmer in der Nacht des 21. Januar dingfest machen wollten, griffen die Weininger zur Waffe und stellten sich vor Stäheli. In Baden vernahm man die Nachricht, noch ehe der Trupp des Landvogts sich in Bewegung setzte. Das Unterfangen wurde abgeblasen und Weiningen blieb dem neuen Glauben treu.

Daran änderte auch der Sieg der katholischen Orte gegen die Reformierten im zweiten Kappeler Krieg und der Tod Zwinglis am 11. Oktober 1531 nichts. Im zweiten Landfrieden wurde festgehalten, dass Gemeinden der Untertanengebiete reformiert bleiben durften, es ihnen aber freistand, wieder zum alten Glauben zu wechseln. Unmöglich war es für Gemeinden hingegen, zum neuen Glauben überzutreten. Und so begann ein zähes Ringen um die Rekatholisierung einzelner Gemeinden im Untertanengebiet, wo nach der Reformation die katholischen Orte das Übergewicht hatten. In Weiningen und Schlieren, wo bereits vor 1531 eine starke reformierte Mehrheit bestand, fruchteten diese Bemühungen nicht. Auch in Urdorf, Birmensdorf oder Uitikon, die unter starkem Einfluss der Stadt Zürich standen, war eine Rückkehr zum alten Glauben kein Thema.

Teilweise Rekatholisierung

Ganz verschwand die katholische Bevölkerung jedoch noch nicht aus diesen Gemeinden. Noch Ende des 16. Jahrhunderts lebten etwa in Weiningen und Unterengstringen gegen 70 Katholiken, die im Kloster Fahr zur Kirche gingen. Das änderte sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als ein Zürcher Bürgermeister die katholische Bevölkerung vor die Wahl stellte, zum neuen Glauben überzutreten oder ihre Dörfer zu verlassen. Einige gaben nach, andere bevorzugten den Wegzug.

In den Limmattaler Gemeinden war die Bevölkerung fortan fast ausschliesslich reformiert. Bis zum Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich daran nichts. Einzige Ausnahme bildete Dietikon. Der heutige Bezirkshauptort war eine der Gemeinden, die nach dem Landfrieden von 1531 zumindest teilweise rekatholisiert wurden. 1529 führte dort Pfarrer Beat Gering die Reformation durch. Er verteidigte sie auch dann noch vehement, als der Landvogt von Baden verlangte, dass in Dietikon wieder ein Altar errichtet und die katholische Messe gelesen werden müsse. 1532 verbreitete sich gar das Gerücht, dass die Dietiker bereit wären, den Landvogt zu erstechen, sollte er zur Eidabnahme in ihrem Dorf vorbeikommen und dabei einen katholischen Priester mitbringen. Nach langem Hin und Her wurde schliesslich doch ein Altar errichtet. Er wurde von den Reformierten jedoch gleich wieder zerstört.

Zur Eskalation kam es dann 1533. Gering predigte vehement gegen die Altgläubigen an und verspottete sie auch noch. Er wurde wegen Landfriedensbruch angeklagt und sollte gefangen genommen werden. Dem Zugriff des Landvogtes entzog sich Gering durch die Flucht ins reformierte Urdorf, das zu Zürich gehörte, jedoch immer noch Teil der Dietiker Kirchgemeinde war. So kam es, dass sich die beiden Konfessionen wohl oder übel untereinander arrangieren mussten. Bis ins 20. Jahrhundert hinein teilten sie sich die einzige Kirche in Dietikon.

Immer wieder Streit

Dieses Nebeneinander der beiden Konfessionen führte immer wieder zu Reibereien. Deshalb war das Amt des Kollators, der für die Einsetzung der Pfarrer verantwortlich zeichnete, besonders wichtig. In Dietikon oblag diese Aufgabe dem Abt von Wettingen. Er setzte sowohl den katholischen als auch den reformierten Pfarrer ein. Wobei er bei der Wahl des Letzteren nicht frei war. Denn vom Rat von Zürich erhielt er jeweils einen Dreiervorschlag. Auf dieselbe Art wurde auch die Bestellung des reformierten Pfarrers von Weiningen gehandhabt. Dort entschied der Abt von Einsiedeln. Die beiden Klöster waren überdies auch dazu verpflichtet, die reformierten Pfarrer zu besolden.

Das Regelwerk mochte noch so ausgefeilt gewesen sein, Grund für Streitigkeiten zwischen den Konfessionen gab es in Dietikon immer wieder. Etwa 1615, als sich die Reformierten beim Abt beschwerten, dass ihr Abendmahltisch aus der Kirche ins Pfarrhaus getragen und auf ihm gegessen wurde. Sie verlangten deshalb, einen verschliessbaren Taufstein zu errichten, dessen Deckel zugleich als Abendmahltisch dienen könne. Um der guten Nachbarschaft willen stimmte der Abt dem Vorhaben zu. Wer genau den Abendmahltisch aus der Kirche entfernte, konnte nicht eruiert werden. Besonders arg wurde es 1655, als Urdorfer den katholischen Pfarrer wegen Schmähreden gefangen nahmen, später aber wieder freiliessen.

Das Verhältnis der beiden Konfessionen besserte sich erst nach dem Zweiten Villmergerkrieg und dem Vierten Landfrieden von 1712. Dieser legte die Basis für die Einführung der Religionsfreiheit in der Schweiz. Die Kirche teilten sich Katholiken und Reformierte in Dietikon jedoch noch lange. Erst 1926 endete diese Besonderheit. Die sogenannte Simultankirche wurde im Frühling desselben Jahres abgebrochen und die Katholiken erstellten am gleichen Ort die St. Agatha. Bereits 1925 weihten die Reformierten ihre neue Kirche ein.

