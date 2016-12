Drinnen oder draussen? Eine Frage, die sich am Wochenende in Oberengstringen gleich in zweierlei Hinsicht stellte. Für die Kommission Dorfplatzbelebung lautete die Antwort klar draussen. In ihrem Bemühen, das Zentrum der Gemeinde in einen vielbelebten Ort zu verwandeln, wurde auch heuer wieder ein Eisfeld aufgestellt – «OE on Ice» avancierte seit 2012 zum sicheren Wert in der Vorweihnachtszeit. «Drinnen» lautete allerdings die Devise auf dem Eis – die diesjährige Ausgabe startete am Samstag mit einem Eisstockturnier für Erwachsene. Galt es doch die schweren Stöcke so nahe wie möglich ins Mittelkreuz der Daube zu schiessen.