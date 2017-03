Punkt 11.11 Uhr trugen die Fasnächtler am Sonntag ihren letzten Konfetti zu Grabe. Der Trauerzug zog eine Runde um das Restaurant Steinerhof in Urdorf. Die Gugge Stiereschränzer spielte den Begräbnis-Marsch, während die Trauernden unter Wehklagen Tränen vergossen. In einem Mini-Holzsarg sollten die zwei Konfetti, beschriftet mit den Initialen des Zeremonienmeisters Daniel Leutwiler und des diesjährigen Schirmherrn Stephan Bohnenblust, ihre letzte Ruhe finden. Beim Baum am Parkplatz neben dem Restaurant setzte Schirmherr Bohnenblust die Konfetti in die Erde. Damit ging offiziell die Urdorfer Narrenzeit 2017 zu Ende.

Die diesjährige Fasnacht habe ihm viel Spass gemacht, sagte Bohnenblust. Als höchster Fasnächtler habe er zusammen mit dem Zeremonienmeister die Urdorfer Clique Schäflibach in der ganzen Schweiz, aber auch in Deutschland repräsentiert. «Ich habe die Möglichkeit erhalten, nicht nur an den verrückten Fasnachtsfesten mitzufeiern, sondern auch die seriöse Knochenarbeit dahinter kennenzulernen», so Bohnenblust.