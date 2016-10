Auch am letzten Tag bauen noch einige fleissig an Fantasie-Instrumenten. Sie hämmern und malen, was das Zeug hält. Aus einem Holzbalken hat der 7-jährige Nico ein Zupfinstrument mit Nagel und Gummibändern hergestellt. «Gestern traf der Hammer meinen Finger», sagt er und zeigt den blauen Fleck. Es habe wehgetan, doch er habe nicht geweint, betont Nico.

Die 5-jährige Sophia bemalt ihr Instrument – bestehend aus Holzbrett, Nagel, Wollfäden und Strohhalmen – so konzentriert, dass sie ihre Umgebung vergisst. Andere backen und naschen vom Guetzliteig oder schlecken Zuckerguss. Die Guetzli wurden extra für die heute anwesenden Gäste gebacken.

Heinzelmännchen

Neben dem Guetzlen helfen die Kinder mit, Sirup zu machen, Stühle zu tragen und den Boden zu wischen, damit alles für den Besuch der Eltern bereit ist. «Bei diesem Staub rutscht man ja aus!», ruft der 6-jährige Oscar scherzend. Schliesslich sitzen alle 12 Kinder im Kreis und der grosse Moment ist gekommen: Zusammen mit der Kursleiterin, dem freiwilligen Helfer Stefan Eberhard und der Praktikantin Hannah Löw singen und musizieren sie mit ihren Instrumenten – auf dem Programm stehen Herbstlieder.

Die Eltern schauen gerührt zu. «Seit meine Töchter Leonie und Fiora hier sind, spielen sie zu Hause wieder mit ihrer Rhythmus-Kiste, die aus Rasseli und Flöte besteht», sagt Evelyn Wiss. Die Musikwerkstatt sei deshalb eine tolle Sache. «Die Kreativität wird hier gefördert», lobt Ekaterina Petrova, Mutter der 4-jährigen Daria. Auch die Kursleiterin ist sehr zufrieden mit den Kindern: «Sie haben selber viele Ideen eingebracht und gut mitgemacht».