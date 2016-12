In der Tat gab es kurze Zeit später kaum noch einen Platz in dem kleinen Chalet zu ergattern. Der Duft kulinarischer Spezialitäten von fernen Ländern lag in der Luft, und die verschiedenen Sprachen, die im Raum zu vernehmen waren, zeugten von der besonderen Begegnung. «Sie haben den ganzen Nachmittag für uns gekocht», sagte Larissa Buser, die für die Abteilung der Jugendarbeit in der Gemeinde arbeitet und den Abend mitorganisierte. Ein reichhaltiges Buffet präsentierte sich direkt neben dem Eingangsbereich und liess einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.



Reis aus Afghanistan



«Es ist sehr lecker, besonders die verschiedenen Geschmacksrichtungen und die Granatapfelstückchen dazwischen», äusserte sich Jana Lewandowski. Zusammen mit ihrem Partner Michael Peper hatte sie sich für den Anlass angemeldet. Solinetz sei eine tolle Organisation und als sie zufällig das kleine Inserat gesehen habe, war für das Paar aus Oberengstringen klar, dass sie kommen würden. «Man kennt und sieht ja die Unterkunft im Dorf, aber von den Menschen, die dort leben, weiss man sehr wenig», sagte Michael Peper.



Bei Asylsuchenden beliebt



Neben ihnen sass der bald 20-jährige Hedayatollah aus Afghanistan. Er habe den Reis zubereitet, dieser komme aus seinem Land, erzählte er. Gleich vis à vis berichtete Marco Urban, Leiter der Asylunterkunft in Oberengstringen: «Viele wollten sofort mitwirken, als ich den Vorschlag unterbreitet und gefragt habe, wer von ihnen dabei sein möchte».



Der Einladung gefolgt ist auch Gemeindepräsident André Bender, der sich in einer kleinen Begrüssungsrede für den Abend bedankte. Bedient wurde er unter anderen von Samuel Teklia aus Eritrea. Für den 23-Jährigen, der seit zwei Jahren in der Schweiz lebt, war dieser Dienstag ein besonderer Tag: «Ich habe heute den Vertrag für eine Wohnung in Zürich unterzeichnet und nächste Woche ziehe ich in die neue WG ein», erzählte er mit einem breiten Lächeln im Gesicht.