Mit dem Waldbesitzer versteht sich die Spielgruppenleiterin gut. Zur Freude der Kinder bekam sie daher auch die Erlaubnis, einen der jüngeren Bäume zur Hufeisenform zu krümmen. An den am Baum-Bogen angebrachten Seilen klettern die Kinder nun nach Herzenslust herum.

Auf der anderen Seite der Lichtung verstecken sich Aymen, Simon und Julian in der selbst gebauten Hütte. «Die Hütte hat nicht nur einen Ausgang, sondern auch einen Notausgang», sagen sie stolz. Ein Mädchen zupft die Leiterin an der Jacke: «Rosemarie, ich muss mal.» Auch ein Toilettengang ist kein Grund, den Wald zu verlassen.

Der moosige Waldboden dient zur Not auch als stilles Örtchen. Der Aufbruch am Ende des Nachmittags fällt der Kinderschar nicht leicht. Kaufmann erinnert ihre Schützlinge vorher noch an die eigentlichen Bewohner des Waldes: «Bitte sammelt alle eure Ballons ein. Wenn die Waldtiere diese essen, kriegen sie Bauchweh.»