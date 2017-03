«Die Flamme des Friedens wird überreicht an Menschen die Verantwortung tragen für Menschen, Länder, Völker, Kulturen, Natur und Umwelt», erklärte die Präsidentin. Seit 2008 setzt sich Christian Hort für das Hilfsprojekt «Water for Life» ein. Pro Jahr werden durch das Programm rund fünf bis zehn wartungsarme Wasserfiltersysteme in Thailand gebaut. Damit haben Kinder Zugang zu sauberem Wasser und müssen der Schule nicht aufgrund von Krankheit fernbleiben. «Das Projekt prägt mich, die Dankbarkeit der Kinder ist unbezahlbar», sagte Hort.

Durch Bilderkauf Gutes tun

Bezahlbar sind die Bilder für die Auktion zugunsten von Horts Hilfsprojekt. Insgesamt kamen 6800 Franken zusammen. Für ein abstraktes Gemälde der Künstlerin Eli Armati wurde mit 3000 Franken am meisten geboten. «Dieser Abend zeigt, wie Kunst, Kultur und privates Engagement Menschen von überallher für etwas Gutes zusammenbringen und zur Friedensförderung beitragen können», sagte Stadtammann Müller. Und Steiner: Der Anlass führe vor Augen, wie lokales Engagement über die Grenzen bis nach Thailand Früchte trägt.

Als Überraschung verliehen von Habsburg Lothringen den Galeristen Hanns und Béatrice Bachlechner die Verdienstmedaille in Gold, mit Trageerlaubnis des Verteidigungsministeriums der Republik Österreich, für ihr Engagement als Botschafter des Friedenspreises. In seiner Ansprache zeigte Hanns Bachlechner seine philosophische Haltung: «Menschenwürde ist mit Menschenrechten, aber auch Menschenpflichten verbunden. Freiheit macht ohne Orientierung keinen Sinn. Und Tradition ist der Schutz gegen die Diktatur des unerprobten Zeitgeistes», so der Galerist.