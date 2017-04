Das Paar bereiste in Südamerika touristische Anziehungspunkte, wie beispielsweise die Kleinstadt Puerto Igazu, die zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay liegt. Dort bestaunten die beiden die Wasserfälle in einem Nationalpark und begegneten heimtückischen Nasenbären, die bei einer Wanderung ihre Nahrungsverpflegung stibitzten. Doch sie besuchten auch isolierte Orte, wie die geheimnisvolle Osterinsel, mitten im Pazifik.

Die Insel gehört zwar politisch zu Chile, jedoch ist die Entfernung vom Festland gross und die Kultur daher eigenständig. Die Inselbewohner gehören zu einer Südseevölkergruppe. Die polynesische Kultur beeindruckte Müller und Slezak besonders. «Die Bewohner haben uns mit Blumenkränzen empfangen», erzählt Slezak. Unweit ihres Hotels, nahe am Meer, fand ein Gesangs- und Tanzwettbewerb statt. «Gesungen wird so lange, bis eine Gruppe einen Fehler macht, maximal aber sieben Stunden. Wir hielten ganze fünf Stunden durch», sagt Müller lachend.

Gar nicht so teuer

Vom subtropisch warmen Klima ging es weiter zur eisigen Antarktis. Mit einem Schlauchboot fahren sie kreuz und quer durch eine Bucht. Immer wieder tauchen riesige Wale auf, oft in sehr kleiner Entfernung zum Boot. «Es ist faszinierend, ihnen zuzuschauen, gleichzeitig aber auch etwas beängstigend, in einem zerbrechlichen Boot so nah bei diesen gewaltigen Tieren zu sitzen», erzählt Müller.

Seit zwei Jahren sind die beiden nun wieder zu Hause in der Schweiz. Die Reise sei anstrengend gewesen, ist sich das Limmattaler Paar einig. Im Wohnmobil standen nur wenige Quadratmeter zur Verfügung. Heute geniessen sie den Komfort in ihrer neuen Wohnung in Weiningen, obwohl sie ab und zu die Ferne vermissen. «Uns zog es zu den Polarlichtern, weshalb wir erst kürzlich eine Woche in Norwegen verbrachten», sagt Slezak. Das nächste Ziel ist auch schon bekannt: Im Herbst wird es nach Südafrika gehen.