Wer heute Vormittag in Bergdietikon zwischen 7.30 und 8 Uhr seine Kaffeemaschine einschalten wollte, hatte Pech. Ein etwa halbstündiger Stromausfall sorgte dafür, dass in der gesamten Gemeinde die Lichter in den Häusern, kaum dass sie nach der Nachtruhe angeschaltet wurden, wieder ausgingen.