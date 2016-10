Worin besteht diese Qualität? Bei ihrem Stellenantritt sagte Ihr ehemaliger Vorgesetzter, dass Sie für die Sicherstellung dieser Qualität geeignet sind, da Sie nicht nur Architektin, sondern auch Bühnenbildnerin sind.

Viele – vornehmlich Architekten – glauben, dass es auf die Architektur ankommt. Dabei ist diese im Städtebau gar nicht so wichtig. Neben den Proportionen ist der Raum zwischen den Baukörpern und das, was im Erdgeschoss passiert, zentral. Hier kommt meine Ausbildung zur Bühnenbildnerin ins Spiel.

Weg von der gut befahrenen Bernstrasse geht es die Rütistrasse hinunter. Wohl eine der rauen Ecken, die Meyer angesprochen hat. Dann der Bruch an der Einmündung zur Engstringerstrasse. Ein modern möblierter Innenhof, der auf zwei Seiten von Wohnbauten und auf der dritten vom Sony-Gebäude umfasst wird, erscheint auf der linken Seite.



Worin liegt bei diesem Innenhof die Qualität der Leere dazwischen?

Die Menschen müssen den Raum bespielen können. Mit den Sitzbänken, den Ateliernutzungen im Erdgeschoss und dem Restaurant an der Ecke gelang dies hier sehr gut. Wichtig ist, dass die Erdgeschossnutzungen gegen aussen leben können. Oder anders gesagt: Städtebauliche Qualität ermöglicht Begegnungen unter den Einwohnern.



Ist dies nicht auch eine der Knacknüsse? Viele Erdgeschossflächen in Neubaugebieten stehen leer.

Das ist richtig. Politgeograf Michael Hermann drückt es vorzüglich aus. Er sagt, dass Menschen vermehrt zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs sein sollten. So entstehe Begegnung und damit auch ein schönes Quartier. Schlieren hat hier grossen Nachholbedarf. So ist die Schaffung von attraktiven Querverbindungen zwischen dem Schlieremer Berg und dem Limmatbogen über die SBB-Gleise ein zentraler Punkt im neuen Stadtentwicklungskonzept.



Inzwischen sind Sie seit zehn Jahren bei der Stadt angestellt, ursprünglich war Ihre Stelle auf fünf Jahre befristet. Sie bleiben nun auf unbestimmte Zeit?

Die Stadtentwicklung ist ein langfristiger Prozess, der mit viel Beständigkeit angegangen werden muss. Ob ich in zehn Jahren noch immer Projektleiterin Stadtentwicklung sein werde, weiss ich nicht. Fest steht, dass mir Schlieren sehr am Herzen liegt und zugleich noch viel Fleisch am Knochen hat. Mir fällt keine Gemeinde in der Umgebung ein, die so spannend ist wie Schlieren. Dies, weil die Stadt noch nicht fertiggebaut ist. Wäre sie es, wäre sie langweilig.

Dass ihr Schlieren am Herzen liegt, zeigt sich auch in Details. So erhielt Meyer zu ihrem zehnjährigen Dienstjubiläum im vergangenen Mai von der Stadt einen Einkaufsgutschein für Geschäfte der Zentrumsvereinigung geschenkt. Mit diesem habe sie Schuhe gekauft, die sie «bewusst» bei der Präsentation des Stadtentwicklungskonzepts II im Stürmeierhuus Ende September trug.

Wir haben auf der Strasse nachgefragt: Finden Sie Schlieren eine schöne Stadt?