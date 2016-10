Es sind die Geister all jener Russen, die der französische General Massena einst hier verborgen hielt. Der Sage nach treffen sie an jener Stelle immer wieder heimlich zusammen, um ihr trauriges Schicksal zu beklagen. Sie versuchen, den Sinn ihres Lebens zu verstehen, was ihnen bis zum heutigen Tage jedoch nicht gelungen ist.

Ebenfalls ein Geist treibt in der zweiten Sage sein Unwesen im Guggenbühlwald. Allerdings erscheint er nur Holzdieben. Andere Waldbesucher lässt er in Ruhe. Ihren Ursprung hat die Geschichte im Jahr 1799, als die französischen Truppen in Dietikon lagerten.

Damals kam es häufig vor, dass sich im Guggenbühlwald Holzdiebe herumtrieben. Deshalb erscheint noch heute jedem Holzfrevler, der sich dem Wald nähert, ein rot glühender Reiter. Er taucht plötzlich im Westen auf, fliegt lautlos am Dieb vorbei und verschwindet im Osten.

So lange der Dieb sein Vorhaben nicht aufgibt, wiederholt sich das schaurige Schauspiel, als würde die unheimliche Gestalt immerwährend um den Wald reiten. Beim glühenden Reiter handelt sich der Sage nach um die verfluchte Seele des französischen Holzdiebes, die nicht zur Ruhe kommen kann und nun, um den eigenen Frevel wiedergutzumachen, in jeder Nacht und bis in alle Ewigkeit, das Holz im Guggenbühlwald beschützen muss.

Zur Strafe versinkt die Burg im See

Eine grausame Geschichte steht am Ursprung des Egelsees oberhalb von Bergdietikon. So erzählt es zumindest die Sage, die in verschiedenen Varianten im Umlauf ist. Ein grausamer Ritter steht jedoch bei allen im Mittelpunkt.

So soll da, wo heute der Egelsee liegt, vor langer Zeit auf dem Heitersberg eine Burg gelegen haben. Sie wurde Bauernweh genannt, weil dort der Ritter Riko lebte, der mit seinen Begleitern raubend und mordend die umliegende Bevölkerung ins Unglück stürzte.

Die Horde war täglich unterwegs auf Streifzug.

Abends kamen sie dann jeweils wieder nach Hause – schwer beladen mit Raubgut. Eines Tages begab es sich, dass sie auf dem Rückweg eines Raubzuges am Hof einer Witwe vorbeikamen, die ihren Zins noch nicht bezahlt hatte. Sie warfen die Witwe und ihre Kinder aus dem Haus und plünderten den Hof, bis es nichts mehr mitzunehmen gab.