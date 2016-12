Es ist immer der Freitag vor dem heiligen Abend – jedes Jahr. Ein ganz besonderer Tag.

Von aussen sieht das Hospiz nicht anders aus. Die abgenutzten kahlen Wände scheinen die traurigen Geschichten der Menschen, die darin leben, mitzutragen. Nur die Umgebung hat sich geändert und nur sie scheint wohl etwas Besseres verdient zu haben.

Die Häuser erinnern nicht mehr an die Zeit der Vergangenheit, wo es an jeder Ecke nach Urin und Erbrochenem gerochen hat. Auch nicht mehr an die Gestalten, die dort an den Hausmauern herum gestanden sind, um ihren Stoff zu verkaufen. Die Häuser mit ihrer verkümmerten Fantasielosigkeit haben sich in moderne Boutiquen und schicke In-Lokale gewandelt – der Lärm von zugedröhnten Menschen scheint von den Mauern geschluckt und die Tagesdealer durch Cüpli trinkende Banker und Manager ersetzt.

Bereits seit Beginn der Weihnachtszeit ist der Advent an den tristen Wänden und Decken im Hospiz angedeutet. Wie viel sie wohl nur über all die Jahre zu erzählen hätten. Sie erscheinen nicht mehr so trübe und vergilbt durch die Zeit und die abgeblätterte und übereinander aufgetragene Farbe, die am Tag nur durch das einsame Fenster der Eingangstüre und am Abend durch das kalte Licht einer Neonröhre beleuchtet ist. Selbst die Ritzen in den kalten Wänden und auch das Geländer der Treppe sind geschmückt. Jedes Jahr bekommen sie ein neues Kleid. In manchen Jahren ist der Advent nur symbolisch angedeutet und die an den Wänden hängenden und bunt bemalten aneinander geschnürten Konservenbüchsen geben sich Mühe, an die weihnachtliche Zeit und nicht an deren Inhalt zu erinnern.

23. Dezember 2016

Nicht nur die Stimmung ist heute weihnachtlich. Die zusammengeschobenen Tische sind mit weissen Tischdecken und passenden Servietten hergerichtet und überall verstreut liegen winzig kleine blaue Sterne und goldene Engelchen. Es duftet verführerisch nach gebackenen Zimtsternen, Mailänderli, Änisbrötchen und Tannennadeln und der liebevoll geschmückte Christbaum hat in seiner für ihn reservierten Ecke Platz genommen. Schon früh am Morgen steht Margrit mit ihren Helferinnen in der offenen Küche, um das Weihnachtsessen und das grosse Dessertbuffet vorzubereiten.

Alle sitzen wir da, um der Weihnachtsgeschichte, die Romeo vorliest, zuzuhören, und alle geniessen wir das vorzügliche Essen und den Wein, den es nur an diesem einen Abend im Jahr gibt. Wärme und Essen gehören zu den höchsten Werten und das kleine Geschenk, welches jeder bekommt, ist ein besonderer Luxus. Zwei Studenten spielen «Oh Du Fröhliche». Während sich Lorenzo mit einem angebrochenen Glas Wein in eine Ecke verzieht, um dem weihnachtlichen Geschehen aus der Distanz zuzusehen, brummelt Beny stirnrunzelnd und kopfschüttelnd: «Fröhlich und selig und gnadenvoll ist höchstens das Dessert gerade – den Rest kannst du singen.» «Beny, unser Urgestein und wie wir ihn alle kennen», lächelt Christoph, der neben mir sitzt.

Viele Jahre hat Christoph im Hospiz gelebt und jedes Jahr am Freitag vor Weihnachten kommt er zu Besuch. «Es ist immer dieser eine Freitagabend im Jahr, der mir heilig ist» sagt er – «der, welcher für mich und in meinem Leben die Symbolik der Wiedergeburt hat und mir gleichzeitig meine eigene Sinnhaftigkeit des Lebens zeigt. Alle die wir hier sitzen, haben ihr Leben nicht selbst entworfen und das, was übrig geblieben ist, muss reichen, um zu überleben.