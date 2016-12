Ihr Parteikollege Danilo Follador wird voraussichtlich Ihr Nachfolger. Welche Tipps geben Sie ihm mit auf den Weg?

Sein grosser Vorteil ist, dass er bald pensioniert wird. Ich habe gemerkt, dass es sehr schwierig ist, dieses Amt nebenbei zu machen, vor allem wenn man im 100-Prozent-Pensum arbeitet. Als Bauvorstand sitzt man in vielen Kommissionen, die Raumplanung braucht viel Zeit. Im Oktober war ich etwa im 50-Prozent-Pensum für die Gemeinde tätig, zusätzlich zum Job. Mein Vorteil war, dass ich im gleichen Haus arbeite und wohne. Das Amt ist schwierig auszuüben, wenn man eine Stunde Arbeitsweg oder mehr hat.

Der Gemeinderat tritt nach aussen geschlossen auf. Intern mussten Sie aber sicher kämpfen. Was raten Sie Ihrem Nachfolger in dieser Hinsicht?

Gerade raumplanerische Geschäfte waren oft schwierig ... sie sind im Gesamtgemeinderat nicht immer auf Resonanz gestossen. Zum Beispiel die Erneuerung des Spielplatzes beim Zentrum Spitzacker konnten wir aus Kostengründen nicht verwirklichen. Auch die Migros-Pensionskasse hatte nicht gerade Hand für diese Idee geboten. Eigentlich schade, der neue Spielplatz wäre eine Aufwertung gewesen, von der die Bevölkerung profitiert hätte.

Aber eben: Wie überzeugt man den Gesamtgemeinderat von einem Geschäft?

Man muss nicht nur gut vorbereitet, sondern extrem gut vorbereitet sein. Es ist sehr schwierig vorauszusehen, wie die Diskussion läuft. Man überlegt sich alle möglichen Argumente dafür und dawider, die die anderen Gemeinderäte vorbringen könnten. Und wird dann zum Teil trotzdem von Fragen überrascht, auf die man auf die Schnelle einfach keine Antwort geben kann. Überrascht hat mich auch etwas anderes: In Urdorf bin ich meistens mit dem Velo unterwegs. Die Bevölkerung hat mich aber selten auf der Strasse angehauen und kritisiert, sondern Fragen gestellt und Anregungen gegeben und mich immer sehr fair behandelt. Bei schwierigen Baugeschäften haben wir die Bauherrschaft und die Architekten stets an den Tisch geholt. Es kam äusserst selten vor, dass jemand nach so einem Gespräch das Gemeindehaus unzufrieden verlassen hat.

Eine Frage brennt der Bevölkerung wohl auf der Zunge. Sie treten aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ihre berufliche Belastung ist sicher gross. Und welche Krankheit kommt dazu?

Ein Burnout ist ein Thema. Ich habe zuletzt eine solche Belastung gehabt, dass Begleiterscheinungen auftraten. Die Schultern schmerzten, der Rücken, dazu Erkältungen. Ich kenne meinen Körper gut. Es wurde zuviel. Ich wusste, ich muss die Notbremse ziehen, sonst wird es ernsthaft.

Sie haben es also rechtzeitig geschafft.

Ja. Gerade wenn ich denke, was 2017 in der Firma alles auf mich zukommt, auch mit Auslandreisen und geschäftlichen Verpflichtungen. Ich habe also keine Krankheit, aber gemerkt: So geht es nicht mehr weiter. Auch der ständige Wechsel zwischen Arbeit und Amt ist sehr intensiv. Das sind zwei völlig verschiedene Welten.

Haben die Bürger Sie oft auf Ihren Rücktritt angesprochen?

Eher nicht. Weil es um ein gesundheitliches Thema geht, hatten wohl viele Hemmungen, mich genauer auszufragen.

Sie mögen Ihren möglichen Nachfolger Danilo Follador sicher. Würden Sie dennoch eine Kampfwahl begrüssen?

Eine stille Wahl wäre besser, so kann Danilo bald starten. Käme es zu einer Kampfwahl, müssten meine Stellvertreter noch monatelang meine Ressorts betreuen, das wäre eine grosse Belastung. Bei der Gesamterneuerungswahl 2018 ist das Feld ja wieder offen.