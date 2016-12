Nicht nur sein Herzblut hat er in diese Show fliessen lassen, sondern auch viel Zeit investiert. So seien die rhythmischen Einlagen von ihm komponiert und die anderen musikalischen Highlights von ihm arrangiert worden. Auch wenn nur wenige traditionelle Weihnachtsmelodien herausgehört werden konnten: der unvergleichliche Anlass fügte sich bestens in die vorweihnachtliche Atmosphäre ein – was das Publikum goutierte: «Die Show hat mir richtig Spass bereitet», bilanzierte Ralf Stranz im Anschluss sichtlich zufrieden.