Bernard Rappaz zu Gast

Hanf ist in der Schweiz legal, wenn der THC-Gehalt, der eine berauschende Wirkung hat, unter einem Prozent liegt. Die Kantonspolizei Zürich schaut deshalb vor Ort, dass die rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden, und nimmt beispielsweise Stichproben beim legalen Hanf, um den THC-Gehalt zu untersuchen. Denn an der «Canna Trade» sind gleich zwei Aussteller vertreten, die legalen Hanf anbieten (siehe Kontext).

Neben der Ausstellung wird den Besuchern auch einiges an Informationen rund ums Thema geboten, etwa durch Referate. So kämpfen das Hanfjournal und der Nachtschatten Verlag als Informationsmedien für die Enttabuisierung und Legalisierung von Cannabis. Dazu wurde der Walliser Hanfpionier Bernard Rappaz eingeladen. Er spricht in einem Vortrag über sein gerade auf Deutsch erschienenes Buch «Der Pionier. Die abenteuerliche Lebensgeschichte eines Hanfrebellen».