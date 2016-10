Darum ist der Ertrag 2017 tiefer

Trotz allem werden die Steuereinnahmen auch 2017 sinken. «Das steht im Zusammenhang mit einer Vorjahressteuer-Korrektur», sagt Finanzvorstand Thomas Hächler (FDP). Konkret musste kurz nach Erstellung der Jahresrechnung 2015 die Steuerrechnung einer juristischen Person für das Jahr 2015 nach unten korrigiert werden. Diese tieferen Zahlen wirken sich auch auf den Steuerertrag im laufendenTr Jahr und das Budget 2017 aus.

Dieses Budget sieht bei der Schulgemeinde einen Verlust von 1,2 Millionen Franken vor. Entsprechend wird das Eigenkapital der Schulgemeinde weiter schrumpfen, auf voraussichtlich noch 4,4 Millionen Franken.

Schule spart beim IT-Support

Wie schon in den Vorjahren setzt Schulpflegerin Irmgard Struchen an verschiedenen Orten den Rotstift an. Den grössten Brocken machen die Kosten für den Informatiksupport aus: Sie sinken gegenüber der Jahresrechnung 2015 um über 130 000 Franken. Struchen erklärt: «Wir haben Unterhalt und Support neu an Externe vergeben, dies kommt günstiger.»

Auch die politische Gemeinde hat den Rotstift hervorgeholt. «Wir haben sehr viele kleinere Sachen eingespart», sagt Finanzvorstand Hächler. Ein Beispiel: Die Honorare für externe Beratung des Gemeinderats sind zuletzt auf 30 000 Franken gestiegen. Nun wurden sie mit 15 000 Franken veranschlagt, dank Eigenleistungen der Verwaltung.

Die grösste Sparmassnahme ist der Verzicht auf den Kauf eines neuen Traktors für die Regiebetriebe der Gemeinde, der mit gut 65 000 Franken zu Buche schlagen würde. Nun muss der Traktor mindestens ein Jahr länger durchhalten. Total resultiert für die politische Gemeinde ein Verlust von 950 000 Franken. So sinkt das Eigenkapital auf 20,7 Millionen Franken.