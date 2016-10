Anlässlich des UN-Welternährungstags beteiligt sich das «Sommerau» an einer Solidaritätsaktion der Terre des Hommes Kinderhilfe. So spenden mehrere Gastwirte im Kanton Zürich 10 Prozent ihres Tagesumsatzes oder 200 Franken für Ernährungsprojekte des Hilfswerks.

«Wer am 16. Oktober in einem teilnehmenden Restaurant oder Hotel essen geht, hilft hungernden Kindern», heisst es in einer Mitteilung von Terre des Hommes Zürich. Dieses unterhält Gesundheits- und Ernährungsprojekte in 17 Ländern.