Von Ohrwürmern, Klassikern und klingenden Erinnerungen

Manche der von uns befragten Musiker wussten ganz genau, welches das eine Lied ist, auf das sie an den Festtagen keinesfalls verzichten möchten. Andere wiederum konnten sich kaum entscheiden, weil sie mehrere heisse Kandidaten auf ihrer Hitliste haben. Die Vielfalt der genannten Lieder reicht von den deutschsprachigen Klassikern («Oh Tannenbaum», «Maria durch ein’ Dornwald ging») über die amerikanischen Ohrwürmer («All I want for Christmas», «Please come home for Christmas») bis hin zu rockigen («Christmas Must Be Tonight») und ungewöhnlichen Vorschlägen («Fairytale of New York»).