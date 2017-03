In Schlieren kam die erste Gemeinderätin vier Jahre später als in Dietikon. In ein Parlament konnte man aber auch Männer erst 1974 wählen – vorher gab es noch gar keines. So politisierten im Schlieremer Gemeinderat von Beginn weg Frauen, wenn sie auch stets in der Minderheit waren. Eine der drei Frauen, die damals neben 30 männlichen Kollegen ins erste Parlament gewählt wurden, ist Rosmarie Mehlin. Die Journalistin, die in den 1970er-Jahren in Schlieren lebte, arbeitete damals für die sozial-liberale Migros-Tageszeitung «Die Tat»; so kam sie in Kontakt mit dem Landesring der Unabhängigen (LdU), für den sie schliesslich kandidierte. Politisch interessiert sei sie immer schon gewesen, und so kurz nach Erlangen des Frauenstimmrechts fand sie: «Wer A sagt, muss auch B sagen.» Will heissen: Wer fürs Frauenstimmrecht kämpft, muss dieses dann auch nutzen – auch das passive.

Dem LdU sei es damals wichtig gewesen, eine Frau im Gemeinderat zu haben, hatte sich die Partei doch zuvor auch für das Frauenstimmrecht eingesetzt. Als Mehlin vom Füllerplatz aus überraschend gewählt wurde, kniete sie sich voll rein, auch wenn sie bereits ihr Beruf schon fest beanspruchte – und der Ratsbetrieb eine ziemlich männliche Angelegenheit war. «Wir Frauen wurden nicht zur Seite geschoben, aber wir wurden auch nicht als vollwertige politische Mitglieder betrachtet», erinnert sie sich. Gelitten habe sie darunter nicht, sie war noch jung und wollte lernen. Mit ihrem ersten Geschäft – ein Postulat, das ein Bushäuschen an der Ringstrasse forderte – war sie gleich erfolgreich.

Als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission habe sie sich aber eher still verhalten. An den Sitzungen hingegen habe sie manchmal über den eigenen Mut gestaunt, mit dem sie den Männern Paroli bot. Mehlins Zeit in der Gemeindepolitik war kurz: Als der LdU 1978 einen Sitz verlor, war ihre politische Karriere vorbei. Und es sollte noch weitere 12 Jahre dauern, bis in Schlieren mit Rita Geistlich (FDP) die erste Frau in den Stadtrat gewählt wurde. Auf sie folgten bisher erste drei weitere: Bea Capaul sowie die beiden aktuellen Stadträtinnen Bea Krebs und Manuela Stiefel.

Erste Stadtpräsidentin des Kantons

Doch als der Bann mit Geistlichs Wahl in den Stadtrat im Jahr 1990 erst einmal gebrochen war, ging es nicht lange, bis die Stadt ihr erstes weibliches Regierungsoberhaupt wählte: Vier Jahre später wurde sie im zweiten Wahlgang nicht nur die erste Stadtpräsidentin von Schlieren, sondern auch die erste im ganzen Kanton Zürich.

Darauf sei sie heute noch stolz, «natürlich, absolut», sagt sie auf Anfrage. Für sie sei aber damals nicht im Vordergrund gestanden, dass endlich mal eine Frau der Stadt vorsteht, sondern der persönliche Wille, mitzugestalten. Das unterschied sie allerdings von einem guten Teil des weiblichen Stimmvolks Schlierens: Für sie hätten damals vor allem sehr viele Frauen gestimmt, erinnert sich Geistlich, und zwar über die Parteigrenzen hinweg. Dasselbe hält Alice Maier aus Dietikon fest: Die Parteizugehörigkeit habe bei ihrer Wahl nicht die Hauptrolle gespielt, sagt sie, sondern die Begeisterung des Stimmvolks für eine weibliche Vertretung. Für Geistlich war es «eine schöne Sache, diese Solidarität von den Frauen aus der Bevölkerung zu spüren».