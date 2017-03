Diese kritischen Töne hätte man nicht erwartet. Schonungslos spricht da ein Mann der Kirche von seinen oft auch negativen Erfahrungen mit Flüchtlingen. Er sagt Sätze wie: «Ich verstehe das Verhalten der Flüchtlinge oft nicht.» Und: «Man wird auch über den Tisch gezogen.» Erfrischend, diese Offenheit.

Es gibt wahrscheinlich niemanden in Dietikon, der mehr Erfahrung in der Flüchtlingsbetreuung hat, als Daniel Gerber. Der Sozialdiakon und Leiter Flüchtlingsprojekte der Reformierten Kirchgemeinde Dietikon koordiniert die Aktionen, unterstützt die freiwilligen Helfer und treibt die Kooperation der Dietiker Kirchgemeinden voran. Das hat sich bis zum Pfäffiker Radiosender Life Channel herumgesprochen, der Gerber eingeladen hat. Der Hörfunkbeitrag «Mein Nachbar, der Asylant» in dem Sender, der sich mit Themen rund um den christlichen Glauben befasst, wurde am vergangenen Montag und Dienstag ausgestrahlt und kann nachgehört werden.



Entschädigung für Frustrationen

Moderator Ruedi Josuran scheut sich nicht, auch die heiklen Punkte in der Flüchtlingsbetreuung anzusprechen, etwa die spezielle Situation in Dietikon mit seinem sowieso schon hohen Ausländeranteil von 41 Prozent und einem Sozialhilfebezüger-Anteil von 7 Prozent. Gerber: «Ich finde es sehr gut, dass die Schweiz Flüchtlinge aufnimmt, aber wir müssen aufpassen, dass wir die bedürftigen Schweizer nicht vergessen. Wir müssen dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, begegnen.»